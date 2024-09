Barella rientro graduale! Inzaghi fissa i giorni di lavoro per l’Inter – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024)ieri si è operato al naso e il suoin gruppo sarà, step by step. Intanto, oggi la squadra si allena, maha giàto tutto il programma per i giocatori rimasti al. TAPPE – Ieri operazione perfettamente riuscita per Nicolò, che adesso farà una piccola riabilitazione prima di riprendere ilcon il gruppo. Il centrocampista sardo, ieri interpellato anche da Luciano Spalletti in conferenza stampa a Coverciano, farà un programma personalizzato cercando di evitare contatti in campo con i propri compagni. Dalla prossima settimana sarà regolarmente con il resto della squadra per iniziare a preparare le partite post sosta. Per quelli rimasti ad Appiano Gentile, oggi riprendono i lavori ad Appiano Gentile., riferisce Tuttosport, ha programmato tre sedute mattutine (domani, giovedì e venerdì) e weekend libero.