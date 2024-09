Baranzate si allontana dalla mamma e viene investita da furgone | muore bimba di 3 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Stava correndo, probabilmente si erata, quando è statada unche stava facendo manovra, in via Redipuglia all'altezza del civico 5 a. Una bambina di 3, nata in Italia ma figlia di genitori egiziani, è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda. L'incidente stradale è avvenuto martedì intorno alle 18.30. I medici del nosocomio milanese hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. In serata è arrivata la notizia del decesso.