AZZURRI La Sangio si presenta in piazza Masaccio Bagno di folla per i ragazzi di Bonura

(Di martedì 3 settembre 2024) Lavannese siufficialmente ai propri tifosi. Questa sera innuovi e vecchi volti dell’organico affidato a Marcosaranno i principali protagonisti di un evento che porterà nel pieno centro della città del Marzocco ben 400 commensali, merito dell’ormai classica cena che ogni anno a pochi giorni dall’inizio del campionato viene organizzata. Il numero, chiaramente, è destinato a salire per coloro che arriveranno più tardi ma ciò testimonia come l’affetto per i colori della propria cittadina sia sempre molto alto indipendentemente dall’allenatore o dal giocatore che la società è riuscita a mettere sotto contratto nel corso di questo mercato estivo.