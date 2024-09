Atletica oggi Palio della Quercia 2024 | programma Meeting Rovereto orari tv streaming big italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024)martedì 3 settembre va in scena ilospiterà ilsu pista più antico d’Italia e come sempre la località in provincia di Trento sarà teatro di un grandioso spettacolo. Tra gli azzurri più attesi figura Gianmarco Tamberi: il Campione del Mondo di salto in alto, reduce dalla vittoria di Chorzow e dal terzo posto di Roma in Diamond League, si cimenterà nella terzadopo le Olimpiadi di Parigi. Il fuoriclasse marchigiano incrocerà, tra gli altri, Stefano Sottile (quarto ai Giochi) e il tedesco Tobias Potye. Da non perdere ladi getto del peso dove gli azzurri Zane Weir e Nick Ponzio sfideranno lo statunitense Joe Kovacs e il giamaicano Rajindra Campbell, rispettivamente argento e bronzo a cinque cerchi.