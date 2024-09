Aspettando il nuovo Inrca Una raffica di cantieri viabilità a rischio caos Slitta tutto a inizio 2026

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Toccherà aspettare per fine 2025, forse, per la tanto attesa inaugurazione del-ospedale di rete della zona sud di Ancona. E intanto l’Aspio di Camerano e la parte al confine con il capoluogo è un vero e proprio cantiere a cielo aperto con operai al lavoro per tutta l’estate. Il cantiere è avanzato ed "esteso" allacosiddetta di adduzione (per cui in totale la Regione ha disposto circa 11 milioni di euro). Il comune di Camerano, dalla sua, sta lavorando per i sottoservizi. E’ in corso la maxi attività di sbancamento per la creazione della rotatoria di fronte al centro distribuzione Coal, un’infrastruttura che migliorerà i collegamenti soprattra ilpolo ospedaliero e i Comuni limitrofi, in un’area ad alta densità industriale e commerciale.