Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024)DEL 2 SETTEMBREORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1 FIRENZE-, DOVE PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE ABBIAMO CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO VERSO FIRENZE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FABRO E CHIUSI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; ATTENZIONE ANCHE SULLA NETTUNENSE, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA; CI SPOSTIAMO INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR CERVARA E LO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.