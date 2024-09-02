Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 17:45 (Di lunedì 2 settembre 2024) Viabilità DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE-Roma, DOVE PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE ABBIAMO CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO VERSO FIRENZE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FABRO E CHIUSI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; ATTENZIONE ANCHE SULLA NETTUNENSE, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA; CI SPOSTIAMO INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR CERVARA E LO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 17:15 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE-ROMA, DOVE ABBIAMO CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO VERSO FIRENZE UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 417 RALLENTA IL TRAFFICO TRA FABRO E CHIUSI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA CI SONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO; SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA A24 ROMA-TERAMO NEI PRESSI DI CASTEL MADAMA VERSO TERAMO, QUI PER LA PRESENZA DI CANTIERI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 16:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 16. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE-ROMA, DOVE ABBIAMO CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO VERSO FIRENZE UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 417 RALLENTA IL TRAFFICO TRA FABRO E CHIUSI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA CI SONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO; SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA A24 ROMA-TERAMO NEI PRESSI DI CASTEL MADAMA VERSO TERAMO, QUI PER LA PRESENZA DI CANTIERI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 15:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER VIA LAURENTINA CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA; E SULLA LINEA ROMA-VITERBO PROSEGUONO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI UN ALLAGAMENTO DEI BINARI AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO: E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO, CON CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE. romadailynews
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