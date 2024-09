Ucciso il comandante libico accusato di traffico di esseri umani

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 2 settembre 2024) Domenica, funzionari libici hanno confermato l’uccisione di Abdulrahman Milad, noto anche come Al-Bidja: maggiore della guardia costiera libica, nonchédella locale Accademia navale, sanzionato nel 2018 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dal Dipartimento del Tesoro americano con l’accusa didi. In particolare, è stato freddato, domenica stessa, da non meglio identificati uomini armati, mentre si trovava in automobile nella zona di Sayyad a Tripoli, nei pressi dell’accademia navale di Janzour. Si è trattato di un agguato in piena regola. Stando a Libya Review, “nel corso degli anni, Milad aveva ampliato le sue attività criminali, trasformando la città costiera di Zawiya in un centro sia per ildiche per le esportazioni illegali di petrolio”. Ricordiamo che proprio Zawiya era la città natale di Bidja.