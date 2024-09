Steamboat Willie | ecco il primo trailer per l’horror basato sullo storico corto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024), ilmetraggio animato che perpresentò Topolino al mondo nel 1928, è entrato nel pubblico dominio quest’anno e ha scatenato una corsa a nuove interpretazioni, in particolare quando si tratta del regno dell’orrore. Ora, uno di quei progetti ha ottenuto un teaser. Venerdì è stato rilasciato ilteaser di Screamboat, che offre uno sguardo a una svolta decisamente da incubo della storia. Screamboat uscirà nei cinema nel 2025 e proviene dai team di produzione responsabili di Terrifier 2 e The Mean One . Il film è diretto da Steven LaMorte e vede la star di Terrifier David Howard Thornton nei panni della versione distorta di. Nel film, “Un topo dispettoso insegue un gruppo di newyorkesi durante un viaggio in traghetto a tarda notte, scatenando il caos omicida durante un rilassante tragitto.