Sharon Moussa Sangare trasferito d’urgenza | cosa è successo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nella giornata di oggi, lunedì 2 settembre,, il 30enne accusato del femminicidio diVerzeni, saràdal carcere di Bergamo a un altro penitenziario. La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza, dopo che il detenuto è stato bersaglio di altri prigionieri, i quali hanno lanciato bombolette incendiate contro la sua cella. A darne notizia è stato Aldo di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria.preso di mira dagli altri detenuti Secondo le fonti,è detenuto da solo in una sezione protetta, ma ciò non è bastato a garantirne la sicurezza all’interno del carcere di Bergamo. La situazione si è fatta critica quando alcuni detenuti hanno attaccato la sua cella con bombolette incendiarie, costringendo le autorità a considerare il trasferimento in un altro istituto penitenziario.