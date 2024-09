Serie A Femminile la top11 della 1a giornata Sorride l’Inter Women

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si è chiusa la primadisi ritrova subito in testa alla classifica dopo la manita rifilata alla Sampdoria. Nella top 11A figurano ben quattro nerazzurre. TOP – Si è chiusa la primadiè uscita dal primo match stagionale con un roboante 5-0 rifilato alla Sampdoria. Le calciatrici del, come si legge dal sitoLega Calcio, guidano la top 11primadi. Una formazione a tinte nerazzurre che vede anche colori come quelliJuventus eLazio. Oltre a loro, anche volti nuovi inA come Emma SnerleFiorentina e Clarisse Le Bihan che ha segnato nel derby contro la Roma. Infine fa capolino nella top undici anche Nadine Nischler del Comosubito in gol contro il Milan.