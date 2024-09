Per chi ama viaggiare a settembre l’Africa è una destinazione molto affascinante Ecco cinque mete tra cui scegliere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 2 settembre 2024) Per chi ama fare le vacanze estive aè una. Un continente che secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo raddoppierà il numero di viaggiatori stranieri entro il 2030 grazie a diversecalde e ricche di magia, natura e storia. Sono tante leafricane raggiungibili dall’Italia anche grazie al network offerto da Egyptair, la compagnia di bandiera dell’Egitto che, recentemente, è stata eletta “Most Improved Airline” (la compagnia aerea che ha fatto più miglioramenti) in Africa nel 2024 agli Skytrax Awards.destinazioni da non perdere. 1. Il Cairo & Valle dei Re Per chi vuole visitare la capitale egiziana, un weekend lungo può essere la soluzione ideale per scoprire il Museo Egizio, la Cittadella, la Necropoli di Giza e il suq Khan el-Khalili.