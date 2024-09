Paderno Dugnano perché Riccardo C ha ucciso i genitori e il fratello | Mi sentivo oppresso volevo liberarmi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 2 settembre 2024)C. hailLorenzo, la madre Daniela Albano e il padre Fabio C.si sentiva «». «Miun corpo estraneo nella mia famiglia. Ho pensato che uccidendoli tutti mi sarei liberato da questo disagio», ha detto ai carabinieri dopo le 13 di ieri, 2 settembre 2024. Aveva chiamato lui stesso il 112 per dire che il padre avevasua madre e suoe lui l’aveva ammazzato per salvarsi. Ma quando i militari sono arrivati in via Anzio alo hanno trovato davanti al cancelletto del numero civico 33 pieno di sangue. In mano aveva ancora il coltello. La sera prima la famiglia era riunita a cena per festeggiare il 51esimo compleanno del padre. «Me ne sono accorto un minuto dopo. Ho capito che non era uccidendoli che mi sarei liberato», ha detto. La strage diC.