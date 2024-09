Oroscopo della settimana dal 2 all’8 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 2 settembre 2024) ARIETE – Il nuovo inizio di Stefano De Martino Cari Ariete, ve lo dico subito: preparatevi! Perché? Perchéinizia col botto. In tutti gli ambiti. Siete, infatti, nella Top3 dei segni zodiacali più fortunati del mese (e, naturalmente, anche di questa prima).sarà per voi dell’Ariete un po’ come Capodanno. Un nuovo inizio felice. Anche e soprattutto sul lavoro. Vedrete, infatti, che presto – anzi, prestissimo – il telefono squillerà per una proposta importantissima. Tenetevi pronti! Il vostro momento d’oro sta arrivando. Un po’ com’è arrivato per Stefano De Martino, nuovo volto di punta di Rai1, già prontissimo a prendere il posto di Amadeus (d’altronde l’ha ammesso lui stesso ai nostri microfoni: “Sono il supplente di Amadeus!”) ad Affari Tuoi, in onda da lunedì 2subito dopo il Tg1 delle 20.