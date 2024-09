Omicidio di Sharon la sorella di Sangare | Tornato da Londra non era più lui

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Suisio. “La vita di Moussa è cambiata quando è partito per l’estero: per mio fratello nessuno si è mosso”. A parlare è Awa, 24 anni, ladi Moussa, il 30enne fermato dai carabinieri per l’diVerzeni. Come riporta l’Ansa lae la madre disono rimaste “scioccate” quando hanno saputo che aveva confessato il delitto della 33enne di Terno d’Isola. Le più strette familiari di Moussa erano consapevoli di come il giovane non stesse bene ma non pensavano che sarebbe mai potuto arrivare a questo. La giovane denuncia come suo fratello non sia stato aiutato: più di un tentativo era stato fatto per cercare di liberarlo dalla sua dipendenza da droga, maaveva sempre rifiutato.