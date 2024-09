Notte Bianca a Scafati insorge Fratelli d’Italia | Mai contrari ma persa occasione per affrontare problematiche della città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Non è sufficiente organizzare eventi spettacolari per rilanciare una: serve una visione strategica che guardi al futuro e che trasformi le risorse impiegate in opportunità di crescita durature. Questo è il messaggio che emerge con forza da Mario Santocchio, coordinatore cittadino di, in riferimento alla recente. “È un peccato che un evento come ladi, per il quale si sono spesi ingenti fondi pubblici, non sia stato anche un’perle graviche affliggono la nostra”, afferma Santocchio. “L’inquinamento del fiume Sarno e l’assenza di un Pronto Soccorso operativo presso l’ospedale Scarlato sono questioni che meritano la massima attenzione, ma che purtroppo non trovano spazio in manifestazioni di questa portata”.