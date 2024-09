Mousse Sangare sarà trasferito dal carcere di Bergamo | lanciate contro di lui bombolette incendiarie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024)daldiin un’altra struttura. Il 31enne in cella per l’omicidio di Sharon Verzeni, da quanto si è appreso, è stato bersaglio di un lancio dida parte degli altri detenuti nel penitenziario di via Gleno. Il trasferimento è pertanto motivato da ragioni di incolumità.è indal 30 agosto quando è stato fermato per l’omicidio della 33enne uccisa a coltellate in strada la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola. Durante l’interrogatorio il 31enne ha confessato l’omicidio raccontando di essere uscito dalla sua casa occupata di Suisio un’ora prima del delitto con un coltello e con l’intenzione di colpire una qualsiasi persona. “Ho avuto un raptus, l’ho vista e l’ho uccisa”, ha dettoagli inquirenti.