La stanza accanto Pedro Almodóvar | Il mio film è pro-eutanasia abbiamo diritto ad una morte dignitosa

(Di lunedì 2 settembre 2024) Accompagnato dalle due protagoniste Julianne Moore e Tilda Swinton,Almodovar ha presentato in concorso a Venezia 2024 la sua nuova pellicola, che parla di amicizia femminile, di sacrificio, amore e dela unadolce ecolpisce ancora. Più in forma che mai, il regista spagnolo 74enne si cimenta col suo primo lungometraggio in lingua inglese regalandoci una pellicola densa e profonda sul senso della vita e della, sulla dignità del malato e sula unagrazie alla complicità delle dive da Oscar Julianne Moore e Tilda Swinton, perfette nei panni di due amiche unite da un patto inconfessabile. Nel, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, trova spazio in un piccolo ruolo anche John Turturro nei panni di un intellettuale votato al catastrofismo nonché ex amante