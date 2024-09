Jesi insulti botte e poi stalking alla ex | braccialetto elettronico per un 34enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024)(Ancona), 2 settembre 2024 – Offese, aggressioni esua ex e poi continui messaggi persecutorii: divieto di avvicinamento eper un. La scorsa settimana al termine dell’attività investigativa del personale di polizia giudiziaria del commissariatoguida del vice questore Paolo Arena, coordinata dProcura è stata data esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip del divieto di avvicinamentopersona offesa con applicazione delnei confronti del giovane indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia L’indagine è scattata a metà agosto quando il commissariato ha ricevuto la denuncia della vittima.