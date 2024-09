Inter si entra nella settimana clou Prima il Monza poi Champions League e derby

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si ferma la Serie A mentre ad Appiano Gentile si continua a lavorare con la massima attenzione nonostante le tante assenze per gli impegni dei giocatori dell’nelle rispettive Nazionali. TRITTICO – Archiviata la roboante vittoria di San Siro contro l’Atalanta, in casasi lavora con attenzione alle prossime partite di Serie A e. Simone Inzaghi dovrà fare attenzione alle scelte fatte da qui alla gara diper preservare ogni singolo giocatore. A partire dal rientro dagli impegni della Nazionale, per l’inizierà unacomplicata, il primo vero impegno difficile della stagione. Si partirà con la partita contro ilal Brianzeoserata di domenica 15 settembre. A seguire lagiornata dicontro il Manchester City in programma il 18 settembre all’Etihad Stadium.