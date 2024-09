Il Signore degli Anelli | The Hunt for Gollum Ian McKellen è stato contattato per riprendere il ruolo di Gandalf

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il: Thefor, Ianperildi“Ritorno da voi, ora, al mutare della marea”, sono le parole pronunciate dail Bianco ne Il: Le due torri quando torna dai suoi amici della Compagnia. E sembra che Sir Ianpotrebbe tornare a vestire i panni dell’amato mago di J.R.R. Tolkien dopo aver rivelato di essereper partecipare al nuovo film del franchise: Il: Thefor. Come riportato da Deadline,ha infatti dichiarato a The Big Issue: “L’entusiasmo per Ilnon accenna a diminuire Non posso dirvi altro. Mi hanno solo detto che ci saranno altri film e chesarà coinvolto e sperano che io lo interpreti”.