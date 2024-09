Il bicchiere che libera le bollicine

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 2 settembre 2024) Provate a entrare in un qualsiasi supermercato nel tardo pomeriggio, o nella prima serata, tra le 18 e le 19 di un giorno dell’anno a vostra scelta, superate il banco della frutta, sorvolate sulle corsie dedicate alla prima colazione, alla pasta secca, ai surgelati, e raggiungete in tutta calma il settore dedicato ai vini bianchi e rossi, agli spumanti e ai prosecchi. Fermatevi e osservate. Molto probabilmente vi ritroverete a spiare un cliente particolarmente ben vestito, quasi certamente senza un carrello che gli tenga compagna, intento a leggere etichette e soppesare bottiglie ben curate. Non è difficile intuire che si tratti di qualcuno invitato a una cena a casa di amici, parenti, a un appuntamento di coppia, magari non il primo, al quale ha pensato bene di presentarsi portando in dono una bottiglia di buon vino.