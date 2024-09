I migliori dopobarba questa è la nostra top 10

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Non c'è niente di più appagante di una rasatura ben fatta per dare il via a una giornata, o per rinnovare la propria immagine con uno start over stagionale che dà una sferzata di freschezza e sicurezza. Ogni uomo sa quanto sia importante dedicare tempo e attenzione alla cura del proprio viso, e la rasatura è senza dubbio uno dei riti fondamentali di questo processo. Ma una volta rasato il volto, ci siamo mai chiesti quale sia il passo successivo? Potrebbe sembrare una banalità, eppure non è così scontato come si potrebbe pensare: il. Ilnon è un'opzione, ma uno step imprescindibile Il rasoio, nel suo taglio netto e preciso, non si limita a rimuovere i peli superflui; svolge un'azione molto più profonda. Con ogni passata, infatti, porta via anche un sottilissimo strato di pelle, labarriera naturale che ci protegge dagli agenti esterni.