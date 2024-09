Giovane arrestato a Roma per violazione del divieto di avvicinamento

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Cronaca diNotizie – Incontra l’ex su richiesta di lei, ma finisce in manette. La notte scorsa a, undi 23 anni di origine albanese è statoper aver violato ildialla sua ex fidanzata. Nonostante il, la ragazza aveva richiesto un incontro presso la sua abitazione con l’intenzione di riallacciare il rapporto. I carabinieri di piazza Bologna, localizzando il braccialetto elettronico del ragazzo, lo hanno rintracciato nell’appartamento dellain via Lorenzo il Magnifico, procedendo all’arresto poco prima dell’una. Il, comparso questa mattina in aula a piazzale Clodio, ha dichiarato: “Lei ha detto che voleva vedermi, che mi ama ancora, e che voleva risolvere tutti i problemi”. Tuttavia, dalle indagini è emerso che i due avevano concordato tramite chat di incontrarsi e trascorrere la notte insieme.