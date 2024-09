FOTO – Leao ma cosa combini? Risponde a Di Canio ma a modo suo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024)sta facendo parlare di sé ma non per quanto fatto in campo. O meglio, si chiacchiera di qualche lui e il compagno Theo Hernandez hanno fatto in campo. Ci riferiamo naturalmente alla scena in cui i due rimangono in disparte mentre il resto della squadra si reca da Fonseca durante il cooling break. In particolare, il portoghese replica all’aspra critica di Die lo fa come suo solito su Twitter CHIACCHIERE NON CALCISTICHE – Rafaelin uno nell’altro riesce sempre a far parlare di sé, ma purtroppo per lui (e per il Milan) il campo c’entra pochissimo. O meglio, c’entra in parte. I rossoneri di Paulo Fonseca, infatti, hanno ottenuto solo un punto dalla sfida dell’Olimpico giocata contro la Lazio. Per non perdere è servito inserire proprio, partito dalla panchina come Theo Hernandenz.