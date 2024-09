Emis Killa un fan gli lancia il telefono addosso | l’inaspettata reazione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un anno fa è iniziata l’assurda moda dire oggetti alle star durante i concerti, tutto è cominciato con Bebe Rexha, che si è beccata un iPhone in pieno volto ed è finita di corsa in ospedale. Dopo Harry Styles ed Elettra Lamborghini, adesso è toccato anche ad. Il rapper si stava esibendo ad una sua serata, quando un giovane fan gli ha scaraventato un cellulare sul palco. Nessunaspropositata,– vista la giovane età deltore – ha solo raccomandato a tutti i presenti di godersi lo show.: “Godetevi lo spettacolo e lasciate stare i telefoni”. “Ma che state facendo?! Ok, aspettate. Io non mi voglio arrabbiare, anche perché tu sei molto giovane. Ma voglio farti una domanda: perché mi hai tirato ilsul palco? No, non urlate contro, non è questo il senso, anche perché è molto giovane.