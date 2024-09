Acireale usava la casa della nonna come ‘base’ per spacciare droga | arrestato 20enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Gli agentiSquadra Investigativa del Commissariato di pubblica sicurezza dihanno, in flagranza di reato, un ventenne, incensurato, responsabile del reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno notato un giovane che era solito aggirarsi nella zona di piazza San Biagio con l’intento di vendere dosi di sostanza stupefacente ai numerosi frequentatori di quel luogo. Quindi, nel corso dei servizi serali di prevenzione e repressione del fenomeno del consumo e dello spaccio di stupefacenti, è stato predisposto un servizio di appostamento che ha permesso di notare iluscire da un portone di via San Biagio e per rientrarvi subito dopo, ripetendo l’azione diverse volte, dopo aver avuto brevi contatti con alcune persone in transito per quella strada.