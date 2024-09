Thiago Motta | Il nostro obiettivo? Presto per parlarne! Inter nei pensieri?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024), al termine di Juventus-Roma, ha preferito non esprimersi sulle ambizioni scudetto della sua squadra: queste le sue parole sul tema, con l’non menzionata. LA CERTEZZA –, in questo momento, ribadisce di non pensare all’e allo scudetto. Il tecnico bianconero,vistato da Sky Sport al termine del match pareggiato per 0-0 da Juventus e Roma, si è così espresso sui suoidel presente: «Il mio? Giocare contro l’Empoli (prossima avversaria, ndr.) al massimo. Poi contro il PSV al massimo così di partita in partita. La stagione è lunga e bellissima, così come il percorso. Sugli obiettivi posso dire questo: vediamo dove saremo quando arriveremo ai mesi importanti. Ora è troppoper».