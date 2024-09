Tennistavolo Carlotta Ragazzini approda ai quarti alle Paralimpiadi! Eliminata Michela Brunelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Prima sessione di incontri dedicati ai tornei di singolare deldi Parigi 2024: nel tabellone femminile della classe 3 subito protagoniste due azzurre, con un bilancio agrodolce in casa Italia, in virtù della vittoria die della sconfitta di. Negli ottavi di finale, accreditata della quarta testa di serie, piega nel game decisivo la turca Hatice Duman, numero 10 del seeding: l’azzurra si porta sul 2-0 ma subisce la rimonta dell’anatolica, per poi spuntarla nel rush conclusivo con lo score di 3-2 (11-7, 11-6, 9-11, 7-11, 11-9). Non ce la fa ad imitare la connazionale, invece,, numero 11 del tabellone, battuta nettamente dalla cinese Xue Juan, testa di serie numero 3, vittoriosa per 3-0 (11-9, 11-6, 11-4) .