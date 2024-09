Strage in famiglia | papà Fabio mamma Daniela e il piccolo Lorenzo Chi sono le vittime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Paderno Dugnano (Milano), 1 settembre 2024 - "Abito nella via parallela e micatapultato per capire cosa fosse accaduto. Unanormale? No. Una bella. Erano proprio una bella". Verso le 14 ilgiardino di via Anzio si riempie. Arrivano anche gli amici del 17enne che ha confessato l'omicidio del padreC., 51 anni. "Venite, ho ucciso", tra tragica telefonata al 112. "Non vogliamo parlare, preferiamo non dire nulla", dicono gli amici, arrivati in bicicletta o dalle villette limitrofe a piedi, con la maglia sulle spalle. Arrivano anche tanti curiosi e chi li conosceva di vista. "Era la classicaborghese. Questo complesso residenziale l'ha costruito tutto lui". Costruttore edile,era il titolare della ditta Vmf Costruzioni tecnologia edilizia.