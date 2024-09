Si può dire che Pecchia ha fatto perdere la partita al Parma?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2024) Si puòchehalaal? Il calcio è diventato il regno dell’effimero. Commentatori e nuovi appassionati (quelli che non sudano, e giudicano la perfezione delle azioni con il goniometro) toccano vette di estasi quando guardano una squadra che non lancia lungo e che – come si dice oggi – esce da dietro. Ah come esce bene da dietro il. Ieri sera in tv era tutto un elogio per ilche – a loro– stava impartendo una lezione di calcio al Napoli. Noi primitivi in realtà abbiamo visto un normale cross su cui Di Lorenzo ha dormito ma per fortuna più di lui ha dormito di più Kowalski che ha colpito la traversa da due metri. Una bella girata di Bonny da fuori area: palo. E una discesa di quaranta metri di Sohm che il Napoli ha scelto di non disturbare forse dimentico che nel calcio esistono i falli. Da quella discesa è nato il rigore.