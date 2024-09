Perseguita una modella uomo portato in carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) La Spezia, 1 settembre 2024 – Avrebbe continuato a pedinare ere unanonostante fosse stato colpito da un divieto di avvicinamento. E, per questo, è finito inper effetto dell’ordinanza firmata dal gip Mario De Bellis che, sulla base delle risultanze raccolte dal sostituto procuratore Alessandra Conforti, ha reso più forte la misura cautelare, disponendo per l’l’arresto e il trasferimento a Villa Andreino. Protagonista della vicenda è undi 58 anni residente nello Spezzino: raggiunto alla fine dello scorso luglio dalla misura del divieto di avvicinamento – l’si sarebbe dovuto tenere ad almeno 500 metri di distanza dalla parte offesa, con tanto di braccialetto elettronico – avrebbe continuato are una giovane