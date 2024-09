Pallamano Supercoppa Italiana al Brixen tra gli uomini ed all’Erice tra le donne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) La stagione 2024-2025 dellanazionale si è aperta con l’assegnazione, tanto al maschile quanto al femminile, della. Nella finale riservata agliad imporsi è stato il: gli altoatesini hanno superato per 39-32 il Fasano dominando l’incontro sin dal primo tempo, chiuso sul 22-15. Un trionfo storico per il Bressanone, che iscrive il proprio nome nell’albo d’oro della competizione per la prima volta. Paulo Vinicius De Oliveira (): “La partita è andata molto bene. Abbiamo cambiato pochi giocatori dallo scorso anno e questo si è visto, perché abbiamo mostrato delle buone intese. Abbiamo tanta fiducia e questa vittoria contribuisce ad accrescere le nostre consapevolezze. Sapevamo che questo trofeo mancava a Bressanone, e che sarebbe stato storico vincerlo. Siamo felici di esserci riusciti. Il campionato sarà molto incerto.