Palladino | La sosta arriva al momento giusto contento per la reazione De Gea e Gud

(Di domenica 1 settembre 2024) Firenze, 1 settembre 2024 - Soddisfazione per la rimonta e per il pareggio raggiunto nel finale, rammarico per alcune cose ancora non fatte nel modo migliore. Mister Raffaeleanalizza così il pari del Franchi contro il Monza. "Abbiamo fatto venti minuti molto bene, i migliori di questa stagione. Principi di gioco e rotazioni giuste. Alla prima palla messa dentro abbiamo subito gol ed è subentrato timore, cosa che non deve accadere. Il 2-0 poteva essere un macigno, invece ho visto spirito e atteggiamento: qui ci sono basi molto solide, c'è un gruppo che non vuole perdere mai. Li abbiamo chiusi nella loro area e l'abbiamo recuperata. Sono convinto di avere una squadra forte che può fare di più, è compito mio e ci vuole pazienza perché abbiamo cambiato tanti giocatori, ma con il tempo faremo grandi cose".