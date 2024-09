Non ci sono sopravvissuti Il mistero dell' elicottero precipitato in Russia 22 morti | chi c' era a bordo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Dramma in. I soccorritori hanno localizzato unscomparso nell'estremo orientecon 22 persone a, hanno detto i funzionari. Il ministero russo per le Emergenze ha affermato che finorastati ritrovati 17 corpi. Si presume che tutte le persone asiano morte, ha riferito l'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, citando il Ministeroe Emergenze. Il ministero ha scritto su Telegram che il relitto era stato visto dai soccorritori dall'alto. L'Mi-8 √® decollato sabato vicino al vulcano Vachkazhets, ma non √® arrivato a destinazione come previsto. Il Mi-8 √® unbimotore progettato negli anni '60. √ą ampiamente utilizzato in, dove gli incidentistati frequenti, cos√¨ come nei paesi vicini e in molte altre nazioni.