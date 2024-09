MotoGP Marc Marquez domina il GP d’Aragon Bagnaia cade dopo un contatto con il fratello Alex

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) 1043 giornil’ultima volta (Misano 2021 con la Honda),torna a vincere un Gran Premio dicompletando un weekend semplicemente perfetto al MotorLand di Alcañiz e conquistando il primo successo della sua nuova avventura in Ducati. L’otto volte campione del mondo ha bissato l’affermazione di ieri nella Sprint,ndo anche la gara lunga del GP2024 e raggiungendo quota 60 sigilli nella classe regina (86 totali nel Motomondiale). Il fenomeno di Cervera ha ipotecato il trionfo odierno già in partenza, difendendo la prima posizione e imponendo subito un passo insostenibile per il resto della concorrenza in sella alla sua Ducati GP23 del team Gresini. L’unico a limitare i danni in termini di distacco è stato anche oggi Jorge Martin, che ha archiviato un secondo posto di platino in chiave iridata con la Ducati Pramac GP24.