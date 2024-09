Mondiali Under 20 di Atletica Saraceni conquista uno splendido bronzo nel triplo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 1 settembre 2024) Lima, 1 settembre 2024 – Una splendida medaglia arriva da Erika(Bracco) ai20 di, in svolgimento a Lima, in Perù. L’Azzurra è salita sul terzo gradino del podio nel saltocon la misura di 13,47. Al primo anno della categoria Juniores, l’atleta tricolore firma subito un successo importante. Il racconto della gara – Fonte fidal.it A regalare la terza gioia dopo le due medaglie di ieri (Sioli argento, Disabato) (leggi qui) è la diciottenne milanese, figlia d’arte (papà Enrico ex quattrocentista azzurro), capace di incrementare per due volte nel corso della gara il PB rispetto al 13,43 con cui è salita sul podio agli Assoluti di La Spezia: prima 13,45 (-0.6) al secondo salto e poi 13,47 all’ultimo. A precederla soltanto l’uzbeka Sharifa Davronova (13,75/+0.8) e la cinese Li Yi (13,55/+0.6).