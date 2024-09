McDonald’s ha aperto i battenti E presto gli altri punti vendita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) SANSEPOLCRO Con il taglio del nastro avvenuto ieri mattina del nuovo ristorante, è ufficialmente iniziata a Sansepolcro la riqualificazione dell’area ex Boninsegni e Cose di Lana. O quantomeno, si è trattato del primo concreto passo sul futuro di essa. A fare gli onori di casa è stato Eduardo Lucchini, licenziatarioe fra le autorità c’erano ovviamente il sindaco Fabrizio Innocenti, il vice Riccardo Marzi; il presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri e i soci della 4Progress, la società che si occupa degli interventi di recupero. Una visita ai nuovi e moderni locali della struttura e poi il punto della situazione per ciò che riguarda la zona in questione lungo via Senese Aretina.