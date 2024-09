Lukaku cambia la vita del Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2024) Un giocatore, da solo, può avere un impatto enorme-Parma 2-1 è stata un saggio tattico breve ma esauriente. È stata una partita ricchissima di temi, di spunti, di sottolineature fin troppo evidenti riguardo i punti di forza – e di debolezza – delle due squadre. Più di ogni altra cosa, però,-Parma 2-1 ha dimostrato quanto possa impattare un giocatore, uno solo, sull’economia di una partita. E di una squadra. Stiamo parlando ovviamente di Romelu, subentrato a Raspadori quando mancava mezz’ora alla fine di-Parma. E il, fino a quel momento, era stato poco più che evanescente in attacco. Nonché completamente in balia del suo avversario, dal punto di vista tattico, per tutto il primo tempo.