LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | l’Italia festeggia con l’oro di Raimondi ed il bronzo di Scortechini

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:48 E’ il momento di ulteriori due cerimonie di premiazione, ma stavolta suonerà l’inno nazionale italiano grazie a Stefano. 18:44 Altra medaglia d’oro per la Cina, con Cai Liwen che chiude in 1:14.02. Argento alla cinese Li Guizhi,alla russa Lukianenko. 18:43 Passaggio ai 50 metri con la cinese Cai Liwen che vola al comando con un buon margine sulla connazionale Li e su Lukianenko. 18:39 Si prosegue con i 100 metri dorso S11 femminili. Di seguito l’elenco delle partecipanti: Ma Jia (CHN) Analuz Pellittero (ARG) Daria Lukianenko (NPA) Cai Liwen (CHN) Li Guizhi (CHN) Maryna Piddubna (UKR) Kateryna Tkachuk (UKR) Anastasiia Shevchenko (NPA) 18:35 Prestazione super di Mykhailo Serbin! L’ucraino rimonta, si aggiudica la medaglia d’oro e firma il nuovo record del mondo in 1:05.84.