Le pillole di Polly | recensione di L’ultimo segreto di John Le Carrè

(Di domenica 1 settembre 2024) A trent’anni, Julian ha fatto una scelta che ben poche persone troverebbero sensata. Ha lasciato il suo prestigioso lavoro di broker, rinunciando a tutto quello che comportava in fatto di guadagni faraonici, bellissime donne ed auto lussuose, e si è trasferito in una cittadina di mare del Norfolk poco frequentata d’estate e quasi disabitata nelle altre stagioni. Non contento, lì ha aperto nientepopodimeno che una libreria, tentando la fortuna in un settore che con ogni probabilità gli farà registrare incassi da profondo rosso. Ben pochi abitanti del posto, infatti, amano leggere e, per di più, il giovane di romanzi ne sa davvero poco. Pur essendo sempre più consapevole di essersi incamminato in una strada in salita, tuttavia, Julian non rimpiange la sua decisione; e poi, una soluzione ai suoi problemi ci sarebbe.