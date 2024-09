Lady Diana | una nuova docuserie esamina la sua morte più da vicino

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 1 settembre 2024) Ventisette anni fa il mondo riceveva la notizia delladi. Circa trent’anni dopo, l’incidente in cui ha perso la vita la prima moglie di re Carlo III suscita ancora curiosità e interessa. Dall’ipotesi dell’incidente alla teoria del complotto, sono molteplici le idee che circolano intorno all’avvenimento. Unale raccoglierà tutte a breve. In vista dell’anniversario della sua, avvenuta il 31 agosto, è stata annunciata unache esaminerà l’incidente automobilistico di Parigi del 1997 che pose fine alla vita della principessa. Ai tempiaveva solo 36 anni e la suaha contribuito a creare un mito, ancora oggi circondato da un’aura di immortalità. La serie, intitolata Who Killed?, dunque, esplorerà le circostanze che circondano ladella principessa del Galles, avvenuta 27 anni fa.