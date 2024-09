La prima della Maceratese | Abbiamo tante frecce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) "un gruppo nuovo ma di qualità, tuttavia servirà anche un po’ di pazienza". Stefano Serangeli, dgMacerata, parlanuova stagione alle porte egara di oggi contro il Montefano, si gioca alle 15.30 a San Severino il primo turno di Coppa Italia. "Loro – aggiunge – hanno dimostrato negli anni di essere una società ben organizzata e preparata, con un ottimo team a partire dal direttore sportivo Il Montefano ha sempre allestito formazioni interessanti come dimostrano i campionati disputati. Quest’anno hanno cambiato molto, tuttavia hanno i mezzi per stare in alto e hanno in Manisera un tecnico preparato". Laarriva all’appuntamento dopo un percorso estivo fatto di diversi test. "Questi momenti hanno detto chenell’arco, a livello fisico non siamo ancora al top come è naturale in questa fase".