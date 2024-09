Kate Middleton ultime notizie | ignorata a scuola dei figli i motivi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 1 settembre 2024)e William d’Inghilterra stanno provando a far vivere ai loro treGeorge, Charlotte e Louis una vita il più possibile normale, senza fargli pesare troppo la loro condizione di membri della Casa Reale Inglese. Una scelta che segue l’esempio di Lady Diana che, diverse volte, ha portato fuori da Palazzo i Principi William ed Harry, per fargli vivere delle esperienze a contatto con la vita reale dei loro coetanei. I Principi del Galles, allo stesso modo, s’impegnano in prima persona nell’istruzione dei, portandoli personalmente ae partecipando alle attività dedicate alle famiglie. Secondo alcune testimonianze, però, sembra chevengadagli altri genitori, quando la incontrano a