In 1300 per Panariello Masini Stasera centro ad accesso limitato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Saranno oltregli spettatori che questa sera assisteranno all’atteso spettacolo "Vs, il ritorno" in programma alle ore 21 in piazza Signorelli. L’appuntamento è legato agli eventi collaterali della Cortonantiquaria che sta animando la fine dell’estate cortonese. La piazza ha già ospitato tre serate a ingresso gratutito, molto applaudite. Quella di ieri sera ha visto salire, tra gli altri, sul palcoscenico il direttore del Mes Pierre Gramegna che ha ricevuto il premio Cortonantiquaria 2024. Lo spettacolo di questa sera in compagnia del comico Giorgioe del cantante Marcoè attesissimo ed è andato sold out in appena 10 giorni dall’avvio della prevendita. Il pubblico munito di biglietto potrà accedere dalle ore 20 esclusivamente da piazza della Repubblica.