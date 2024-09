Il grido delle associazioni | Spiagge libere giù le mani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) "Libertà e partecipazione". Questo lo slogan scandito nel corso dell’iniziativa che si è svolta venerdì sera al Lazzabaretto di Ancona su ". Un tesoro in via di estinzione". L’evento, molto partecipato, è stato organizzato da Mezzavalle libera, il Pungitopo, Italia Nostra e Mare Libero al fine di mantenere alta l’attenzione dei cittadini sul diritto di accedere liberamente e godere. "Un tesoro che sta scomparendo – ha detto Claudio Molinelli di Mezzavalle Libera – Il dibattito è iniziato quest’anno per lo spostamento di materiale da una spiaggia libera verso una data in concessione. Con i soldi pubblici si dava una spiaggia ai privati. C’è stata unafestazione di cittadini molto partecipata. Da lì è partita la discussione sulla scadenza di tutte le concessioni balneari.