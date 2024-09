I tormenti di Conte Fratoianni e Bonelli | sentono puzza di bruciato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) L'operazione di riavvicinamento di Renzi a sinistra ha messo in allarme gli alleati di Schlein. Il fronte già traballava prima dell'estate, tant'è che ci fu un incontro in Transatlantico fra, Schlein,per fare il punto sul campo largo. Ora però che Matteo ha accelerato il passo i timori di grillini e rossoverdi iniziano a diventare dei veri e propri spettri. Anche perché Schlein dopo l'iniziale virata tutta a sinistra, appena eletta segretaria, ora sembra più preoccupata di cercare un centro. Tra l'altro sul fronte interno sia nel Movimento 5 Stelle che nell'Alleanza Verdi e Sinistra Italiana non tira una buona aria.