Ha rifiutato cinque club | Napoli il retroscena sulla mancata cessione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) Ildeve fare i conti con unaoltre a quella di Victor Osimhen: tutti i dettagli e ildi mercato Ilha vinto la seconda partita consecutiva in casa allo stadio Maradona contro il Parma per 2-1. Decisivi i gol di Romelu Lukaku e Zambo Anguissa, che hanno ribaltato il risultato dopo il vantaggio iniziale segnato da Bonny su calcio di rigore. Ilpartenopeo ha condotto un mercato pazzesco, decisamente fuori dall’ordinario rispetto al solito. Ci sono state, però, delle mancateche inevitabilmente possono incidere sul bilancio. Su tutte, quella di Victor Osimhen, che ha passato un’estate da separato in casa che continuerà anche nei prossimi mesi. Il centravanti nigeriano ha avuto due offerte nel rush finale, una dal Chelsea e un’altra dall’Al-Ahli, ma non se n’è fatto nulla. Oltre a Osimhen, ci sono Michael Folorunsho e Mario Rui.