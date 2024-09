Gran Premio d’Italia Leclerc trionfa a Monza

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 1 settembre 2024) La Ferrari con Charlesalil 1 settembre, al termine di una gara irresistibile con Alessandro Del Piero a sventolare la bandiera a scacchi. Niente da fare per le due McLaren di Oscar Piastri, secondo, e Lando Norris, partito dalla pole position, che chiude terzo. Ha tagliato il traguardo per quarta l’altra rossa, quella di Carlos Sainz. Al quinto posto si è posizionata la Mercedes di Lewis Hamilton. Appena sesta la Red Bull del campione del mondo in carica Max Verstappen. Alle stelle l’entusiasmo di Charles. “È un momento fantastico, una sensazione incredibile. Credevo che la prima volta fosse unica invece la seconda è stata speciale. Gli ultimi giri ho provato un’emozione incredibile. Vedevo gli spalti che mi spingevano alla vittoria. Ogni anno voglio vincere tutti iPremi ma quello diè speciale per l’atmosfera che c’è“.