Gianni Schicchi unica opera buffa di Giacomo Puccini spostata al 18 settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Arezzo, 12024 – A causa di un'indisposizione di Michele Casini la conferenza-spettacoloDIprevista per oggi 1al Castello di Sorci saràal 18ore 21.00 sempre al Castello di Sorci di Anghiari.di, è sul menù di oggi per il Terre in Festival. Torna il consueto appuntamento con l’al Castello di Sorci di Anghiari conappunto, in una conferenza spettacolo di e con Michele Casini che narrerà genesi, trama e caratteristiche musicali e teatrali dell’, corredate da filmati tratti da celebri allestimenti realizzati nei più importanti teatri lirici del mondo. L’creazione comica di