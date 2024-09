Formazioni ufficiali Lille-Psg | Ligue 1 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Ledi-Psg, big match valevole per la terza giornata della. Serata importante per quel che riguarda il campionato francese con i ragazzi di Luis Enrique che vengono da due larghe vittorie e vogliono proseguire a punteggio pieno, ma di fronte si trovano una squadra che ha cominciato con sei punti su sei e si è qualificata anche per la fase principale della Champions League. Una partita, dunque, tutt’altro che banale: fischio d’inizio fissato per le ore 20:45, ecco le sceltedei due allenatori. LE: in attesa PSG: in attesa-Psg:SportFace.